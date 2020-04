Grande Fratello Vip 8 aprile 2020: chi sarà il vincitore?

Stasera, 8 aprile 2020, sarà in onda la finale del Grande Fratello Vip, quarta edizione del reality show che vede protagonisti personaggi famosi, condotto da Alfonso Signorini e con opinionisti Pupo e Wanda Nara. Nel corso della diciassettesima puntata scopriremo innanzitutto chi tra Antonella Elia, Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese, attualmente al televoto, dovrà lasciare il gioco e non entrare nella cerchia dei finalisti assoluti.

In finale troviamo già: Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Sossio Aruta. Solo uno tra loro si aggiudicherà il montepremi in palio di 100.000 euro, metà del quale andrà in beneficenza.

Sebbene i concorrenti debbano essere all’oscuro di quanto accade fuori dalla casa, quest’anno, nel corso della trasmissione, la realtà è entrata più volte nella Casa, perché i concorrenti sono stati informati da subito dell’emergenza coronavirus, con diversi aggiornamenti che si sono susseguiti di settimana in settimana. Gli inquilini hanno potuto inoltre mettersi in contatto telefonico con le loro famiglie, per avere notizie sul loro stato di salute ed essere rassicurati.

Due le squalifiche di questa edizione: Salvo Veneziano, già concorrente del primo “Gf” nel 2000 e Clizia Incorvaia. Quattro, invece, i concorrenti che hanno deciso di ritirarsi volontariamente dal gioco: Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Andrea Montovoli e, infine, Adriana Volpe.

Anche quest’anno nella Casa è sbocciato l’amore: tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Nonostante i timori iniziali, i due hanno deciso di vivere il sentimento che stava crescendo e che continua a unirli anche dopo la squalifica di Clizia. Un’altra storia d’amore è stata protagonista di questa edizione, quella tra Pago e Serena Enardu. I due si erano lasciati dopo l’esperienza a Tempation Island Vip. Ma, evidentemente, l’amore non era finito. Serena è entrata nella Casa a programma iniziato e i due hanno deciso di tornare insieme.

Appuntamento stasera in prima serata su Canale5.