Giro d’Italia 2023: tappa 9 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, martedì 9 maggio 2023, continuerà il Giro d’Italia 2023 con la quarta tappa, Venosa-Lago Laceno – 175 km totali -, in onda in diretta sulle reti Rai. La 106esima edizione durerà 21 giorni, dal 6 al 28 maggio 2023, con partenza da Fossacesia e arrivo a Roma. Qui la radiocronaca e l’elenco di tutte le tappe.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.45 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con la rubrica Aspettando il giro e, dalle 12.30, con la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link), a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2023: tappa Venosa-Lago Laceno

Tappa appenninica che attraversa le montagne lucane con due lunghe salite pedalabili. Dopo una prima parte lungo una strada a scorrimento veloce, si affrontano le due salite GPM di giornata caratterizzate in salita e in discesa da innumerevoli curve e pendenze abbastanza costanti attorno al 5/6%. Ultimi 15 km in ripida salita fino all’ingresso nell’altopiano, con gli ultimi 4 km pianeggianti.

La salita di Colle Molella (9.9 km al 6.0%) termina a 3 km dall’arrivo. Dopo l’attraversamento di Bagnoli Irpino si affrontano 3 km a tornanti con pendenze attorno al 10% e punte del 12%. Ultimi 3 km attorno al Lago Laceno in discesa o pianeggianti in ampia curva. Rettilineo di arrivo di 300 m, su asfalto largo 7 m. Da segnalare l’attraversamento di rotaie in contropendenza prima di Bagnoli Irpino per due passaggi a livello inattivi.