Giro d’Italia 2023: tappa 10 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, mercoledì 10 maggio 2023, continuerà il Giro d’Italia 2023 con la quinta tappa, Atripalda – Salerno – 171 km totali -, in onda in diretta sulle reti Rai. La 106esima edizione durerà 21 giorni, dal 6 al 28 maggio 2023, con partenza da Fossacesia e arrivo a Roma. Qui la radiocronaca e l’elenco di tutte le tappe.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.55 su RaiSport (streaming a questo link) con la rubrica Aspettando il giro e, dalle 12.40, con la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link), a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2023: tappa 5 – Atripalda – Salerno

Tappa ondulata nella prima parte e pianeggiante nel finale, prevedibilmente adatto a una volata di gruppo. Si attraversa l’Irpinia in partenza con continui saliscendi (GPM a Passo Serra) e curve lungo strade in discreto stato di manutenzione fino a raggiungere la zona di Lioni e innestarsi in strade a scorrimento veloce (da segnalare alcune serie di gallerie ampie e illuminate). Si raggiunge Battipaglia dopo una breve scalata a Oliveto Citra.

Ultimi 15 km rettilinei e piatti lungo la costa tirrenica fino alla linea di arrivo. Da segnalare alcuni facili passaggi a circa 9 km dall’arrivo con rotatorie. Retta finale su asfalto larga 8 m e lunga 800 m.