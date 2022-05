Giro d’Italia 2022: tappa 25 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, domenica 25 maggio 2022, continuerà il Giro d’Italia 2022 con la diciassettesima tappa, Ponte di Legno – Lavarone, lunga 168 km e con un dislivello di 3730m totali. Come di consueto sarà in onda in diretta sulle reti Rai. La 105esima edizione durerà in totale 21 tappe, con partenza da Budapest (Ungheria) e arrivo a Verona e, dopo due edizioni particolari dovute alla pandemia, sarà finalmente senza limitazioni.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.45 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con la rubrica Aspettando il giro, a cui seguirà, alle 12.30, la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link) con la continuazione della tappa odierna, a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2022: tappa Ponte di Legno-Lavarone

Tappa 17: tappa di montagna divisa in due parti. Partenza all’insù verso il Passo del Tonale, seguita da un tratto di oltre 70 km sempre sostanzialmente in discesa, attraverso le valli di Sole e di Non. Superato l’Adige si scala la salita di Palù di Giovo, passando nella Valle di Mocheni per raggiungere Pergine Valsugana. Le due salite finali sono il Valico del Vetriolo, lungo e pedalabile (7% medio circa) e la salita del Menador (Kaiserjägerstrasse) con tratti stretti, gallerie intagliate e pendenze sempre oltre il 10%. Scollinato Monterovere pochi chilometri ondulati portano all’arrivo.

Dopo il GPM la strada scende poco per salire fino a 4 km dall’arrivo. Discesa veloce e ampia per gli ultimi 700 m tutti leggermente a salire. Linea di arrivo su asfalto.