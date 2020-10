Giro d’Italia 2020: tappa 8 ottobre in streaming e diretta tv

Oggi, 8 ottobre 2020, tornerà in onda il Giro d’Italia con la sesta tappa, che si svolgerà tra Calabria e Basilicata e sarà come di consueto in onda in diretta sulle reti Rai. La 103esima edizione della manifestazione ciclistica si concluderà il 25 ottobre.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 10.50 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 11.50, con l’Anteprima Giro. A partire dalle 14.00 la linea passerà invece a Rai2 (streaming a questo link) per la tappa vera e propria, a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa (alle 16.30 circa).

Giro d’Italia 2020: tappa Castrovillari-Matera

Tappa 6: tappa inizialmente mossa e articolata, sia planimetricamente che altimetricamente, all’interno del Parco Nazionale del Pollino. Superato il Lago di Monte Cotugno si entra nella parte pianeggiante della tappa, che attraversa la provincia di Matera in direzione del capoluogo. Nel finale si affrontano brevi saliscendi che portano ai piccoli strappi dell’arrivo.

Ultimi km in leggera discesa fino all’ultimo chilometro, attraverso ampi viali cittadini con alcune leggere curve. A cavallo dell’arco dell’ultimo chilometro, due curve verso sinistra per immettere nel rettilineo finale lungo 800 m tutto in leggera salita (fondo in asfalto, larghezza 7.5m).

Immagine e info tecniche via sito uffciale.