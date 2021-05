Giro d’Italia 2021: tappa 23 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, domenica 23 maggio 2021, tornerà sulle reti Rai il Giro d’Italia 2021 con la quindicesima tappa, Grado-Gorizia, in onda integralmente in diretta. Questa edizione dello storico Giro, la 104esima, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia ha preso il via regolarmente nel mese di maggio e durerà un totale di 21 tappe.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 12.15 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 13.15, con la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link), a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2021: tappa Grado-Gorizia

Tappa 15: tappa breve, caratterizzata da un circuito transfrontaliero (Italia/Slovenia) di circa 40 km. Avvicinamento pianeggiante fino a Sagrado, dove si scala il Monte San Michele e si entra quindi a Mossa, nel circuito che presenta una ripida salita di circa 2 km a Gornje Cerovo, classificata GPM per tutti i tre passaggi e diversi altri saliscendi abbastanza impegnativi. Dopo il terzo passaggio si rientra in Italia da San Floriano del Collio, per attraversare la parte Nord di Gorizia e rientrare in Slovenia e attraversare Nova Gorica.

Ultimi 5 km in parte in Slovenia e in parte in Italia. Dopo Piazza Europa (trg Evrope) si scala un strappo di circa 1 km con pendenze fino al 14%, seguito da una discesa impegnativa che riporta in Italia. Nell’ultimo chilometro da segnalare un breve tratto in pavé. Rettilineo finale di 300 m interamente su asfalto.