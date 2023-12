GialappaShow del 4 dicembre su Tv8: tutti gli ospiti dell’ultima puntata

Seguici su Whatsapp - Telegram

Lunedì 4 dicembre il duo della Gialappa’s Band, ovvero Marco Santin e Giorgio Gherarducci dopo la defezione del Signor Carlo, con l’ausilio del Mago Forest propone una nuovo appuntamento con GialappaShow. Vediamo insieme ospiti di questa ultima puntata della stagione e dove vederla. Quante puntate sono.

GialappaShow 4 dicembre: ospiti

L’ultima “valletta” co-conduttrice sarà Elena Santarelli. Sul palco troveremo Giovanni Floris e Mara Sattei, poi duetto canoro tra Tiziano Ferro e Madame, interpretati da Gigi e Valentina Barbieri. E poi arriveranno direttamente in studio i “4 amici al bar”. Non mancheranno il Ministro Galeazzo, interpretato da Stefano Rapone, e le nuove puntate dei reality Sensualità a Corte, 4 Motel e Tentescion Ailand.

Dove vedere GialappaShow

Il programma va in onda contemporaneamente su Tv8 e Sky1 a partire dalle ore 21,30, in prima serata, e su Tv8 sarà immediatamente replicato alle ore 23,50 (per chi si fosse perso qualcosa).