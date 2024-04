GialappaShow del 10 aprile 2024 su Tv8: cast e ospiti della prima puntata

Seguici su Whatsapp - Telegram

Mercoledì 10 aprile la Gialappa’s Band, ovvero Marco Santin e Giorgio Gherarducci dopo la defezione del Signor Carlo, con l’inseparabile del Mago Forest propone la prima puntata della terza stagione di GialappaShow. Un’edizione rinnovata e con un cast decisamente fantastico. Quante puntate sono.

GialappaShow 10 aprile: ospiti e cast

La prima puntata di GialappaShow del 10 aprile 2024 su Tv8 ha visto la partecipazione come conduttrice per caso di Alessia Marcuzzi (un ritorno per lei), mentre al cast abituale da questa stagione si aggiungeranno Maccio Capatonda e Max Giusti. Con loro confermatissimi Brenda Lodigiani, Edoardo Ferrario, Gigi & Ross, Fabrizio Casalino, Alessandro “Lesc” Bianchi e l’immancabile Sensualità a Corte.

Dove vedere GialappaShow

Il programma va in onda contemporaneamente su Tv8 a partire dalle ore 21,30, in prima serata, e sarà immediatamente replicato intorno alla mezzanotte (per chi si fosse perso qualcosa).