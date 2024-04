GialappaShow 24 aprile: Annalisa duetta con Annalaisa e i trailer di Maccio Capatonda

Seguici su Whatsapp - Telegram

Mercoledì 24 aprile è andata in onda la terza puntata della terza stagione di GialappaShow. Qui gli ospiti e il cast del programma. Tra i momenti più attesi, oltre alla fiction Sensualità a Corte (qui l’archivio di tutte le puntate della stagione 11) troviamo i trailer di Maccio Capatonda (Nascere passante e Vichinghi) e l’imitazione di Annalisa da parte di Brenda Lodigiani, per l’occasione in duetto con la vera Annalisa.

Rivediamo tutti i video di ieri.

Annalaisa e Annalisa

Maccio Capatonda – Trailer: Vichinghi

Maccio Capatonda – Trailer: Nascere Passante