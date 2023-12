Giacomo Poretti in Chiedimi se sono di turno su NOVE: anticipazioni e streaming

Seguici su Whatsapp - Telegram

Giacomo Poretti in Chiedimi se sono di turno è il one man show che va in onda in chiaro su Nove stasera, domenica 24 dicembre 2023, alle ore 21,25 in prima tv. Vediamo insieme cosa aspettarci dal celebre componente del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Giacomo Poretti in Chiedimi se sono di turno – Trama

Lo spettacolo “Chiedimi se sono di turno” di Giacomo Poretti è stato trasmesso su NOVE il 24 dicembre 2023.

Lo spettacolo è stato registrato al Teatro Oscar di Milano e racconta la storia di un infermiere che, durante un turno di notte, si ritrova a vivere una serie di situazioni divertenti e commoventi. Poretti, che ha lavorato come infermiere per oltre 10 anni, racconta le difficoltà e le gioie di questo lavoro, con la sua consueta ironia e sensibilità.

Lo spettacolo è stato accolto con grande successo dal pubblico e dalla critica. È stato definito “un ritratto realistico e commovente del lavoro degli infermieri” e “uno spettacolo che fa riflettere sull’importanza di questo lavoro”.