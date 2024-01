Gemelle siamesi: prima e dopo: la storia di Maria e Teresa stasera su Real Time

Seguici su Whatsapp - Telegram

Gemelle siamesi: prima e dopo è un programma tv della categoria reality in programma oggi, giovedì 11 gennaio 2024, su Real Time. Racconta le vicenda di due gemelle siamesi, Maria e Teresa, che sono state separate chirurgicamente nel 2016. Le bambine, nate in Repubblica Dominicana, erano unite alla testa e la loro separazione era considerata un’operazione molto rischiosa.

L’operazione, durata 20 ore, è stata un successo e le bambine sono sopravvissute. Dopo l’operazione, Maria e Teresa hanno dovuto sottoporsi a diversi interventi di chirurgia plastica per riabilitare le loro ferite. Il documentario segue le bambine nel loro recupero e mostra la loro forza e determinazione. Maria e Teresa sono un esempio di speranza e resilienza e la loro storia è una testimonianza del potere della medicina e dell’amore familiare.

Il documentario è stato diretto da David Lanning, un chirurgo pediatrico specializzato in chirurgia craniofacciale. Lanning ha seguito le bambine per diversi anni e il suo film offre uno sguardo intimo sulle loro vite e sulle loro famiglie. Non va confuso con la storia di Rayenne e Djihene che è stata trattata in un episodio a parte.

Gemelle siamesi: prima e dopo – Orari e Canale

Gemelle siamesi: prima e dopo va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) oggi, giovedì 11 gennaio 2024 alle ore 21,35. Il programma rientra in una serie che prevede anche un’altra puntata che tratta la storia dei gemelli maschi Mohammad e Ahmed.