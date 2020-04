Fotogallery di Vicky Piria, pilota di Cortesie per l’auto

Chi è Vicky Piria la pilota di Cortesie per l’auto, il nuovo programma tv della categoria talent show in onda su Motor Trend? Nei prossimi paragrafi troverai tutte le informazioni su Vicky, compresa una ricca fotogallery.

Bio Vicky Piria: altezza, età e padre

Vittoria “Vicky” Piria è una pilota italiana nata a Milano l’11 novembre 1993 da madre inglese e padre italiano. La sua passione per il mondo dell’automobilismo nasce sin da bambina e la deve proprio a suo padre: quando quest’ultimo acquistò un Go-Kart al fratello, lei decise di provare su un piccolo circuito del milanese.

Fu amore sin dal primo momento, al punto che lascia l’equitazione per passare al karting. A soli 10 anni inizia la sua avventura partecipando al campionato regionale Lombardia Classe 50 Baby, mentre nel 2008 riesce a entrare nella categoria KF3 e, nell’anno seguente, partecipa a sei gare in Formula 2000 Light e due gare in Formula Renault 2.0. Oggi è l’unica italiana nella W Series.

Tra le ricerche più effettuate su Google relative a Vicky Piria c’è la sua altezza. Per tutti coloro interessati a questa informazione, Vicky è alta 1.75 cm.

Fotogallery Vicky Piria