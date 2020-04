Cortesie per l’auto su Motor Trend: come partecipare al casting

Cortesie per l’auto è il nuovo programma di automotive al via Motor Trend (canale 59 del digitale terrestre) il lunedì sera dalle ore 22,15 alle 23,00. Si tratta di una gara tra tre appassionati di auto, la cui cura per la propria vettura sarà giudicata da tre esperti come Marcello Mereu, Emanuele Sabatino e la pilota Vicky Piria.

Cortesie per l’auto – Casting

Chiunque volesse partecipare al programma in qualità di concorrente deve fare riferimento alla società di produzione Non Panic, che ha pubblicato il seguente messaggio:

Tratti la tua macchina come se fosse la tua fidanzata? La conosci come un’estensione di te stesso? La coccoli e la curi come un tenero cagnolino? Allora cerchiamo proprio te!

Cortesie per l’auto – Come partecipare

E dunque per proporsi come concorrente di Cortesie per l’Auto è necessario scrivere una mail all’indirizzo castingmotortrend@nonpanic.com.