Fotogallery di Stephanie, fidanzata di Erika in 90 giorni per innamorarsi

Chi è Stephanie Matto di 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni, la fidanzata statunitense di di Erika, la 24enne australiana, una delle protagoniste nella nuova stagione del celebre programma americano e salita alla ribalta per essere, insieme alla compagnia, la prima coppia omosessuale a partecipare al reality?

La storia ricorda da vicino quelle rese popolari da Catfish, il programma in cui venivano fatte incontrare per la prima volta coppie che si erano conosciute in chat, spesso con esiti drammatici per i protagonisti che si erano illusi di aver trovato il loro grande amore.

La ragazza ha 29 anni ed è originaria di New York. Di mestiere è una Youtuber: sul suo canale chiamato Stepanka, che ha aperto nel 2012, conta milioni di visualizzazioni e quasi 400mila iscritti. Per quanto riguarda la sua storia con Erika, ha conosciuto quest’ultima online e di comune accordo hanno deciso di conoscersi in Australia. Come finirà la storia tra loro due? Qui l’abbiamo raccontata per intero.

La foto di Stephanie di 90 Giorni per Innamorarsi