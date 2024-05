90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni: Sophie e Robert oggi

Seguici su Whatsapp - Telegram

90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e stranieri per scoprire se sono sufficienti 90 giorni per sposarsi. Tra gli spin-off del programma in questione c’è 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni che mostra le coppie in attesa del visto, di come si sono conosciuti, le rispettive reazioni al loro primo incontro e i giorni prima del loro viaggio.

Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia ed è ormai giunto alla settima stagione, che sarà proposto in prima serata su Real Time a partire da domenica 26 maggio 2024. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Robert Warne, americano di Los Angeles di 32 anni, e dalla ventitreenne inglese (ma di origini spagnole) Sophie Sierra.

Come è finita tra Robert e Sophie

Robert e Sophie si sono conosciuti online, precisamente in seguito a un contatto avuto su Instagram. I due hanno successivamente utilizzato FaceTime per iniziare a vedersi e sentirsi a distanza, affermando che in un’occasione hanno addirittura passato ben otto ore in chiamata. Rob non si è mai nascosto dicendo che è stato attratto particolarmente dall’aspetto fisico di Sophie.

Quest’ultima ha poi deciso di volare a Los Angeles per conoscere Robert ed ha trascorso ben due mesi in sua compagnia. Con il passare del tempo la loro relazione è diventava sempre più seria al punto che Sophie ha deciso di richiedere il visto che consente ai cittadini stranieri di viaggiare negli Stati Uniti se sono fidanzati con un residente.

Durante le varie puntate di 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni, abbiamo scoperto di come Sophie non sia stata sùbito sincera con Rob in quanto non gli ha mai parlato della sua bisessualità: pur non avendo mai avuto un rapporto con una donna, si sente attratta da entrambi i generi. Questo, però, non è stato l’unico problema che i due hanno dovuto affrontare: infatti, il rapporto tra Rob e la madre di Sophie hanno fatto più volte temere per il peggio, mettendo in dubbio anche le notte tra Robert e Sophie.

Robert e Sophie oggi

Alla fine Robert e Sophie si sono sposati nel giugno 2023, così come mostrato nell’ultimo episodio della serie. Successivamente, si sono trasferiti in Austin, in Texas, per iniziare insieme la loro vita da novelli sposi. Ma i due stanno ancora insieme oggi? A quanto pare la risposta è no e il loro matrimonio è finito dopo neanche un anno.

Stando a quanto ricostruito dai siti specializzati, Sophie avrebbe trovato dei video di altre donne sul telefono di Rob e avrebbe deciso di trasferirsi da un’amica. Oggi, quindi, Robert e Sophie non stanno più insieme anche se pare siano rimasti in contatto.