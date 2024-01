Food Games su Food Network con Fabio Esposito: puntate, orari e streaming

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi, giovedì 11 gennaio 2024, parte un nuovo programma su Food Network, la rete tematica del gruppo Discovery visibile sul canale 33 del digitale terrestre. Si tratta di Food Games, uno show che presenta due squadre di cuochi amatoriali che si affrontano in una serie di challenge per creare i piatti più gustosi e creativi. Le sfide spesso coinvolgono l’uso di ingredienti insoliti o tecniche di cottura, e i giudici sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e innovativo.

Lo spettacolo è presentato da Fabio Esposito, un rinomato chef italiano e scrittore di cucina, con giudici lo chef Marco Gallo e l’attore Francesco Procopio. I due aspiranti concorrenti verranno messi alla prova più che sulle loro doti ai fornelli, sulla loro preparazione in materia culinaria, e gareggeranno nella Scuola di formazione gastronomica di In Cibum.

Le regole prevedono che durante la sfida, ogni risposta sbagliata consenta all’avversario di eliminare un ingrediente, o anche di aggiungere un ingrediente “sbagliato” che possa rovinare il piatto. Un sistema sicuramente originale, che si distacca dai molto altri talent di cucina.

Food Games in tv – Orari e canale

Food Games va in onda in chiaro su Food Network dall’11 gennaio 2024, tutti i giovedì a partire dalle ore 21.00. In streaming, invece, le puntate sono disponibili subito dopo la messa in onda su Discovery+, il servizio di video streaming in abbonamento di Discovery. È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma a questo link.