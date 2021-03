Finale Grande Fratello Vip: chi sarà il vincitore?

Stasera, 1 marzo 2021, sarà in onda la finale del Grande Fratello Vip 20/21, condotta come al solito da Alfonso Signorini, con Pupo e Antonella Elia come opinionisti in studio. Un’edizione lunghissima, dagli ascolti cresciuti col tempo, senza comunque mai raggiungere numeri che la possano definire un successo. Al televoto troviamo Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi.

Il vincitore si confronterà con i concorrenti già finalisti: Dayane Mello, Pierpaolo Petrelli e Stefania Orlando, alcuni di questi entrati nella primissima puntata e quindi in gioco dallo scorso settembre (per quasi 6 interminabili mesi di permanenza nella casa). Il vincitore si aggiudicherà il montepremi finale di 100.000 euro. Chi tra loro sarà premiato dal pubblico?

Quella di stasera viene annunciata come una serata piena di emozioni, a iniziare da una sigla spettacolare che porterà i protagonisti e il pubblico a spasso nel tempo. Previsti inoltre ospiti e momenti commoventi. La diretta di questa sera può essere seguita, oltre che in tv, anche in streaming a questo link.