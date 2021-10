Tale e quale show 2021: Stefania Orlando è Cher (video e gallery)

Nel corso della sesta puntata del 22 ottobre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche la conduttrice e showgirl Stefania Orlando nei panni di

Cher, con il noto brano Strong Enough. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Platinette” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Ottima la somiglianza fisica, ma dal punto di vista vocale, sebbene il timbro in alcuni punti ricordasse vagamente quello di Cher, non ha raggiunto la sufficienza. Peccato, nelle scorse puntate era riuscita a fare di meglio.

Potete vedere l’esibizione di Stefania Orlando di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Stefania Orlando – Cher

Il video integrale dell’esibizione è disponibile nella pagina Raiplay dedicata al programma, a questo link.