Don Matteo 12, Flavio Insinna “compare” in una scena

I fan più attenti di Don Matteo avranno notato l’insolito cameo (se si può chiamare così) di un ex componente del cast della popolare fiction di Raiuno andato in onda nella nona puntata della dodicesima stagione, il 12 marzo 2020. Durante una scena, infatti, compare niente meno che Flavio Insinna, che per cinque stagioni ha interpretato il Capitano Anceschi.

Insinna, però, non torna sul set nei panni del suo personaggio, ma lo si intravede in una scena in cui ci sono Cecchini (Nino Frassica) ed Anna (Maria Chiara Giannetta). Nell’episodio, il Maresciallo ha una sindrome momentanea per cui non riesce a sentire le voci maschili; il Capitano, dunque, gli fa da tramite per decifrare quello che dicono gli uomini.

Nella scena, i due sono a casa a guardare L’Eredità, il quiz condotto proprio da Insinna, di cui si sente la voce e s’intravede la figura all’interno dello studio del programma. Il riferimento al conduttore, però, finisce qui, dal momento che Cecchini, nel constatare che i conduttori dei quiz sono tutti uomini, non fa riferimento alcuno ad Insinna.

“Ma ci ha fatto caso che i presentatori dei quiz sono tutti uomini?”, nota Cecchini. “Amadeus, Gerry Scotti, Carlo Conti, Bonolis… Tutti uomini”. Nessun riferimento ad Insinna, che da una parte viene così omaggiato insieme al quiz che conduce, ma che dall’altra non viene citato dal suo ex compagno di set.

I fan di Don Matteo hanno potuto invece assistere ad un’altra reunion nel corso della dodicesima stagione, ovvero quella del Capitano Tommasi (Simone Montedoro), presente nella terza puntata.