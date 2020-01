Don Matteo 12, anticipazioni terza puntata

Il 23 gennaio 2020, su Raiuno, va in onda la terza puntata di Don Matteo 12, la fiction con Terence Hill nei panni del famoso prete investigatore che, tra un caso e l’altro, si occupa anche dei suoi amici e di coloro che frequentano la sua canonica.

Il cast della serie include anche Nino Frassica (Cecchini), Nathalie Guetta (Natalina), Francesco Scali (Pippo), Maria Chiara Giannetta (Anna) e Maurizio Lastrico (Marco). Numerose, inoltre, le guest-star previste nel corso della stagione.

Don Matteo 12, la terza puntata

“Ricordati di santificare le feste”

In occasione della Pasqua, a Spoleto torna il Capitano Tommasi (Simone Montedoro), insieme a Lia (Nadir Caselli) e al piccolo Nino. In seguito a un violento colpo in testa, Giulio è convinto di essere ancora il Capitano di Spoleto e di essere fidanzato con la PM Bianca Venezia (Giorgia Surina). Per non peggiorare la situazione, Nino dovrà assecondarlo. Ma se il matrimonio del nostro ex capitano fosse veramente in crisi?

Don Matteo 12, streaming

E’ possibile vedere Don Matteo 12 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.