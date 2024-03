Domenica In: scaletta e ospiti 31 marzo 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi, 31 marzo 2024, tornerà in onda Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, in onda in diretta a partire dalle ore 14. La puntata avrà la seguente scaletta.

Prima parte

Gianna Nannini: la celebre cantante italiana si esibirà in alcuni dei suoi brani più iconici e si racconterà in una lunga intervista a Mara Venier.

Seconda parte

Virginia Raffaele e Antonio Albanese: i due attori presenteranno il loro nuovo film, “Un mondo a parte”, in uscita il 6 aprile. Francesca Fagnani: la giornalista darà alcune anticipazioni sulla nuova edizione di “Belve”, in onda da martedì 2 aprile su Rai2. Franco e Andrea Antonello: i due fratelli, affetti da autismo, parleranno della loro esperienza e del loro impegno per la sensibilizzazione sul tema.

Inoltre troveremo Sal Da Vinci; Don Antonio Mazzi: il sacerdote, in collegamento dalla Comunità Exodus dell’Isola d’Elba, parlerà del suo lavoro con i ragazzi in difficoltà. Nico Acampora: il fondatore di “PizzAut”, una pizzeria gestita da ragazzi autistici, parlerà del suo progetto. Manuel Pia: il cantautore si esibirà con il brano “I bambini delle fate”, dedicato ai bambini autistici.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1. Ricordiamo che la puntata, dopo la messa in onda, sarà disponibile su Raiplay.