Domenica In: scaletta e ospiti 21 aprile 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi, 21 aprile 2024, tornerà in onda Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, in onda in diretta a partire dalle ore 14. La puntata avrà la seguente scaletta.

Il ricordo di Walter Chiari: Si celebra il centenario della nascita del grande showman e attore italiano con un omaggio ricco di ricordi e testimonianze. In studio saranno presenti:

Simone Annicchiarico: Figlio di Walter Chiari e autore del libro “100% Walter”

Michele Sancisi: Coautore del libro “100% Walter”

Candida Morvillo: Attrice e amica di Walter Chiari

Enrica Bonaccorti: Conduttrice televisiva e amica di Walter Chiari

Patrizia Caselli: Cantante e attrice, compagna di Walter Chiari

Big Mama: La cantante reduce dal successo al Festival di Sanremo 2024 si esibisce in studio e presenta il suo nuovo singolo.

Negramaro: La band pugliese, reduce dal successo al Festival di Sanremo 2024, si esibisce in studio e presenta il loro nuovo album.

Barbara Alberti: La scrittrice presenta il suo nuovo libro “Tremate Tremate”, un thriller psicologico che sta conquistando i lettori. Inoltre sarà presente anche l’attrice Vittoria Puccini.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1. Ricordiamo che la puntata, dopo la messa in onda, sarà disponibile su Raiplay.