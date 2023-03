Domenica In: ospiti 5 marzo 2023

Oggi, 5 marzo 2023, tornerà in onda Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, in onda in diretta a partire dalle ore 14. Tanti gli ospiti in studio, tra cui Lino Banfi e la figlia Rosanna, che in una lunga intervista ripercorreranno i momenti più belli e intensi vissuti al fianco dell’amata Lucia Zagaria, moglie di Lino e mamma di Rosanna e Walter, scomparsa il 22 febbraio scorso, all’età di 85 anni.

Loretta Goggi, impegnata nelle prove dello show Benedetta Primavera, che vedremo su Rai1 a partire da venerdì 10 marzo, farà un’incursione nello studio di Mara Venier per dare qualche anticipazione sul nuovo show, che segna il suo ritorno alla conduzione e nel quale canterà, imiterà e duetterà con tanti ospiti a sorpresa. Alessandro Siani, impegnato in teatro con il suo spettacolo “Extra Libertà – Live Tour”, parlerà del suo legame con Napoli e di un tema a lui molto caro come l’amicizia, al centro anche del suo ultimo film.

Fabio Concato, accompagnato dall’orchestra di Domenica In diretta dal maestro Stefano Magnanensi, canterà alcuni suoi successi come “Domenica Bestiale”, “Rosalina” e “Fiore di Maggio”, mentre tra i cantanti del Festival di Sanremo 2023 ci saranno LDA con “Se poi domani” e i Colla Zio con “Non mi va”.

Infine troveremo gli attori di Mare Fuori – la serie tv del momento, in onda il mercoledì sera su Rai2 -, tra cui Nicolas Maupas (Filippo Ferrari), Giacomo Giorgio (Ciro Ricci) e Raiz (Don Salvatore Ricci). Loro saranno invece i protagonisti di un incontro con alcuni fan che, insieme a Mara Venier, gli porranno alcune domande in studio.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1. Ricordiamo che la puntata, dopo la messa in onda, sarà disponibile su Raiplay.