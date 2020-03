Domenica In: ospiti 22 marzo 2020

Oggi, 22 marzo 2020, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1. Il programma torna dopo lo stop della settimana scorsa, con una nuova formula “riveduta” per l’emergenza coronavirus. La puntata, in onda a partire dalle ore 14.00, si svolgerà anche senza pubblico in studio, come tutti gli altri programmi Rai.

Tra gli ospiti previsti – molti dei quali in collegamento e non fisicamente in studio – sono stati annunciati l’attore Lino Banfi, il musicista e showman Renzo Arbore, il cantante Gigi D’Alessio, l’attore Luca Argentero, la cantante Arisa e Don Antonio Mazzi.

Con la sua consueta ironia, Mara Venier cercherà di intrattenere il pubblico in questo momento difficile. Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1.