Dolci e delitti – La gara di cucina: trama, cast e trailer

All’interno del ciclo Domenica in giallo, in onda ogni domenica, appunto, su Raidue, in sostituzione dei programmi sportivi (il campionato è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria in corso) alle 18:15 va in onda Dolci e delitti, ciclo di film-tv tratto dalla saga di romanzi gialli di Joanne Fluke, con protagonista Hannah Swensen (Alison Sweeney), proprietaria di una pasticceria appassionata di gialli, tanto da essere coinvolta nelle indagini dei delitti e reati che avvengono nell’immaginaria cittadina di Eden Lake, in Minnesota.

Dolci e delitti-La gara di cucina, la trama

Il 19 aprile 2020 va in onda il film-tv “La gara di cucina”. Hannah è entusiasta, perché è stata scelta per partecipare ad una gara di cucina in televisione. Poco prima dell’inizio, però, uno dei giudici, lo scorbutico coach Leonard Bishop (Kurt Evans), viene ucciso.

Insieme a Mike (Cameron Mathison), Hannah inizia ad indagare, scoprendo che anche gli altri giudici, compresa lei stessa, potrebbero finire nel mirino dell’assassino.

Dolci e delitti-La gara di cucina, il cast

Ecco il cast di Dolci e delitti-La gara di cucina:

Alison Sweeney: Hannah Swensen

Cameron Mathison: Mike Kingstone

Lisa Durupt: Andrea Todd

Toby Levins: Bill Todd

Gabriel Hogan: Norman Rhodes

Barbara Niven: Delores Swensen

Juliana Wimbles: Lisa Herman

Kurt Evans: Leonard Bishop

David Lewis: Mason Kimball

James Rittinger: Carl Kimball

Karen Holness: Dee Johnson

Tammy Gillis: Michele Bishop

Dolci e delitti-La gara di cucina, il trailer

Dolci e delitti-La gara di cucina, streaming

E’ possibile vedere Dolci e delitti-La gara di cucina in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.