Dolci e delitti – Una ricetta buona da morire: trama, cast e trailer

All’interno del ciclo Domenica in giallo, in onda ogni domenica, appunto, su Raidue, in sostituzione dei programmi sportivi (il campionato è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria in corso) alle 16:50 va in onda Dolci e delitti, ciclo di film-tv tratto dalla saga di romanzi gialli di Joanne Fluke, con protagonista Hannah Swensen (Alison Sweeney), proprietaria di una pasticceria appassionata di gialli, tanto da essere coinvolta nelle indagini dei delitti e reati che avvengono nell’immaginaria cittadina di Eden Lake, in Minnesota.

Dolci e delitti-Una ricetta buona da morire, la trama

Il 19 aprile 2020 va in onda il film-tv “Una ricetta buona da morire”. Hannah scopre che lo sceriffo Jim Grant (Ty Olsson) è stato ucciso in circostanze misteriose. Insieme al detective Mike Kingstone (Cameron Mathison), la protagonista inizia ad indagare.

La situazione, però, non è semplice: il sospettato numero uno è Bill Todd (Toby Levins), cognato di Hannah e vice sceriffo di Eden Lake, che recentemente aveva annunciato di voler correre contro lo sceriffo nelle prossime elezioni.

Dolci e delitti-Una ricetta buona da morire, il cast

Ecco il cast di Dolci e delitti-Una ricetta buona da morire:

Alison Sweeney: Hannah Swensen

Cameron Mathison: Mike Kingstone

Lisa Durupt: Andrea Todd

Toby Levins: Bill Todd

Gabriel Hogan: Norman Rhodes

Barbara Niven: Delores Swensen

Juliana Wimbles: Lisa Herman

Garry Chalk: sindaco Bascomb

Ty Olsson: Jim Grant

Aaron Pearl: Gary Koehler

Kirsten Robek: Janet

Jesse Moss: Kevin Miller

Dolci e delitti-Una ricetta buona da morire, il trailer

Dolci e delitti-Una ricetta buona da morire, streaming

E’ possibile vedere Dolci e delitti-Una ricetta buona da morire in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.