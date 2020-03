Doc – Nelle tue mani, il cast

Un cast di attori molto giovani e noti al pubblico fa parte di Doc-Nelle tue mani, la nuova fiction di LuxVide e Rai Fiction in onda su Raiuno dal 26 marzo 2020. La storia raccontata, quella di un medico che perde la memoria, è ispirata a quanto realmente accaduto al Dr. Pierdante Piccioni e raccontato nei suoi libri “Meno 12” e “Pronto Soccorso” (editi da Mondadori).

Alla guida del cast c’è Luca Argentero, che interpreta Andrea Fanti, il medico la cui vicenda s’ispira a quella di Piccioni, ma al suo fianco ci sono numerosi altri attori. Ecco, quindi, il cast di Doc-Nelle tue mani.

Luca Argentero è Andrea Fanti

E’ uno dei migliori primari di Medicina Interna, freddo, distante e per nulla empatico con i pazienti, a seguito di un colpo di pistola alla testa che gli porta via dodici anni di memoria, è costretto a tornare in ospedale paziente prima, aiutante degli specializzandi poi. Studente tra quelli che erano i suoi studenti.

Ha perso ogni ricordo degli ultimi dodici anni, compreso quello più drammatico, la morte del figlio Mattia, che ha sgretolato la sua famiglia e lo ha reso duro e impassibile. L’amnesia non gli toglie il dolore dell’assenza del bambino, ma permette ad Andrea di decidere l’uomo e il medico che vuole essere. Contrariamente al passato, Fanti sceglierà la strada dell’empatia e dell’ascolto.

1 2 3 4 5 6 7 8