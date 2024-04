Delitti in Paradiso 13, trama terza puntata del 17 aprile 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Torna Delitti in Paradiso, la tredicesima stagione della serie tv britannica, una delle colonne della Bbc One, che la manda in onda con successo dal 2011. Vediamo le anticipazioni sulla trama della terza puntata, in onda mercoledì 17 aprile 2024.

Delitti in Paradiso – trama terza puntata

Nella terza puntata di Delitti in Paradiso 13, intitolata “Un delitto per fame”, l’ispettore Neville Parker e il suo team si ritrovano a indagare sulla morte di un famoso chef, Antoine Dubois, avvenuta durante una competizione culinaria sull’isola di Saint Marie.

La vittima, conosciuta per la sua arroganza e i suoi metodi poco ortodossi in cucina, viene trovata morta dopo aver assaggiato un piatto del concorso. Inizialmente, tutti i sospetti sembrano ricadere sugli altri concorrenti, invidiosi del suo successo.

Tuttavia, Neville intuisce che c’è qualcosa di più nella vicenda e inizia a indagare tra le persone che conoscevano Antoine più da vicino. Le sue indagini lo portano a scoprire una serie di segreti e di rancori che gettano una nuova luce sul caso.

Nel corso delle indagini, Neville si ritrova anche a dover affrontare il suo passato quando incontra Chantal, una vecchia fiamma che aveva lasciato sull’isola anni prima.

La puntata si conclude con un finale ricco di suspense, in cui Neville riesce a smascherare il colpevole e a consegnarlo alla giustizia.