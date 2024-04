Delitti in Paradiso 13, trama quarta puntata del 24 aprile 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Torna Delitti in Paradiso, la tredicesima stagione della serie tv britannica, una delle colonne della Bbc One, che la manda in onda con successo dal 2011. Vediamo le anticipazioni sulla trama della quarta puntata, in onda mercoledì 24 aprile 2024.

Delitti in Paradiso – trama quarta puntata

Nella quarta puntata di Delitti in Paradiso 13, intitolata “Tra segreti e passioni”, l’ombra di un nuovo crimine si stende su Saint Marie. L’ispettore Parker e il suo team si ritrovano a dover affrontare un altro omicidio che sconvolge la tranquillità dell’isola. La vittima, un personaggio di spicco ben conosciuto da tutti, lascia dietro di sé un vortice di interrogativi e sospetti.

Le indagini si snodano tra segreti nascosti e bugie a catena, coinvolgendo un’ampia schiera di persone. Ogni indizio porta a nuove rivelazioni, svelando lati oscuri e insospettabili della vita degli abitanti. Parker e il suo team si muovono con cautela, cercando di districare la matassa di inganni e scoprire la verità.

Mentre il mistero si infittisce, anche le relazioni tra i personaggi prendono una piega inaspettata. In particolare, l’intesa tra Parker e Florence si fa sempre più evidente, creando una tensione palpabile che non sfugge all’attenzione degli altri membri del team.