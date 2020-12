Da noi… a ruota libera, puntata 6 dicembre 2020: Irene Grandi, Daniele Scardina e Barbara Alberti

Oggi, domenica 6 dicembre 2020, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la tredicesima puntata della seconda edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella tredicesima puntata Francesca Fialdini intervisterà Irene Grandi nel giorno del suo compleanno. La cantautrice festeggerà in studio insieme a fantastici amici del mondo dello spettacolo che interverranno per farle gli auguri. Il pugile Daniele Scardina, inoltre, si racconterà e si mostrerà in una veste inedita, mentre la giornalista e scrittrice Barbara Alberti con la sua dissacrante ironia commenterà insieme a Francesca Fialdini i principali fatti d’attualità.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.