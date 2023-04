Da noi… a ruota libera, ospiti puntata 9 aprile 2023: i Cugini di Campagna, Rocco Papaleo, Massimo Ghini, Filippo Laganà e Francesca Reggiani

Oggi, domenica 9 aprile 2023, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la diciottesima puntata della quarta edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella ventitreesima puntata, ospiti di Francesca Fialdini sono i Cugini di Campagna, protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, porteranno la loro musica, esibendosi in studio, allegria e il racconto della loro lunga carriera; Rocco Papaleo, attore, regista e sceneggiatore che torna nelle sale cinematografiche il 13 aprile con “Scordato”, il nuovo film da lui scritto, diretto e interpretato insieme alla cantautrice Giorgia.

In studio anche Massimo Ghini e Filippo Laganà, protagonisti del film Amici per la pelle, in onda questa sera su Raiuno, che racconta la storia vera di Filippo Laganà e del trapianto che gli ha salvato la vita; Francesca Reggiani, artista eclettica, comica, attrice e imitatrice tra le più acclamate e amate del panorama italiano, si racconterà tra successi e vita privata.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.