Da noi… a ruota libera, puntata 14 marzo 2021: Francesco Renga, Stefano Bollani, Claudio Gioè, Erasmo Genzini e Chiara Frazzetto

Oggi, domenica 14 marzo 2021, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la venticinquesima puntata della seconda edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella venticinquesima puntata, ci sarà in studio il cantautore Francesco Renga, reduce dal Festival di Sanremo, con cui ripercorrerà i momenti più intensi della sua vita e della sua carriera artistica ricca di soddisfazioni. Ci sarà spazio, poi, anche per il maestro Stefano Bollani e la moglie, l’attrice Valentina Cenni, che, alla vigilia del nuovo programma co-condotto su Raitre dal titolo Via Dei Matti Numero 0, racconteranno come è nata la loro storia d’amore e il loro connubio artistico.

E ancora, il protagonista della nuova fiction di Raiuno Makari Claudio Gioè, per parlare di sé e della sua amata Sicilia, dove è ambientata la serie tv che sta per debuttare. Ospite del programma anche l’attore Erasmo Genzini, tra i protagonisti di Che Dio Ci Aiuti, che sarà in studio per festeggiare il grande successo della serie tv. Infine la storia di Chiara Frazzetto, figlia e sorella di vittime di Mafia, che nonostante tutto ha imparato a vivere, resistere e a ricordare la storia della sua famiglia

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.