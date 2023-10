Da noi… a ruota libera, ospiti terza puntata 1° ottobre 2023

Oggi, domenica 24 settembre 2023, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la seconda puntata della quinta edizione Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella seconda puntata, ospiti di Francesca Fialdini Ospiti sono Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, protagonisti dell’attesissima terza stagione della fortunata serie di Raiuno Imma Tataranni – Sostituto Procuratore; Flavio Insinna e Alessio Vassallo, interpreti del film tv La stoccata vincente, in studio con Paolo Pizzo, che ha ispirato la fiction.

Presente anche Mauro Repetto, compositore ed ex fondatore e componente degli 883 in coppia con Max Pezzali, che, insieme al giornalista Massimo Cotto, ha scritto il libro autobiografico “Non ho ucciso l’uomo ragno – Gli 883 e la ricerca della felicità”, in cui racconta la sua storia.

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio.

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.