Da noi a ruota libera, ospiti puntata 7 gennaio 2024: Matilde Gioli, Aurora Ruffino, Giancarlo Magalli ed Ema Stokholma

Oggi, domenica 31 dicembre 2023, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la quattordicesima puntata della quinta edizione Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella quattordicesima puntata, Francesca Fialdini avrà come ospiti Matilde Gioli, che dall’11 gennaio torna a vestire i panni della dottoressa Giulia Giordano nella terza stagione della fiction campione d’ascolti Doc – Nelle tue mani, in onda su Raiuno, e Aurora Ruffino, nel cast de La luce nella masseria, il film per la tv, in onda il 7 gennaio in prima serata sempre su Raiuno, che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per i settanta anni della televisione e racconta l’arrivo del nuovo medium in una famiglia del Sud Italia negli anni ’60.

Poi ci saranno anche Giancarlo Magalli, protagonista del mondo dello spettacolo, della tv e di numerosi programmi della Rai che festeggia in questi giorni i 70 anni dall’inizio delle sue trasmissioni, e Ema Stokholma, conduttrice radiofonica, televisiva, scrittrice, alla guida del programma Radio 2 Happy Family.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.