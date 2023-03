Da noi… a ruota libera, ospiti puntata 5 marzo 2023: Lino Guanciale, Eleonora Giorgi e Fabrizio Biggio

Oggi, domenica 5 marzo 2023, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la diciottesima puntata della quarta edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella diciottesima puntata, tra gli ospiti pronti a raccontarsi, mettersi in gioco e farsi sorprendere, ci sono Lino Guanciale, che torna a vestire i panni del personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni nella seconda serie de Il Commissario Ricciardi; Eleonora Giorgi, che racconterà la grande amicizia con Lucio Dalla, che avrebbe compiuto 80 anni il 4 marzo, stesso giorno in cui verrà inaugurata al Museo archeologico nazionale di Napoli la Mostra “Lucio Dalla – Il Sogno di essere napoletano”.

In studio anche Fabrizio Biggio, protagonista tutte le mattine, al fianco di Fiorello, di Viva Rai2, e che ha scritto il libro “L’incredibile storia della bambina nata come un fiore”, in uscita l’8 marzo e Gilles Rocca, reduce dalla vittoria di Tale e Quale Sanremo.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.