Da noi a ruota libera, ospiti puntata 19 maggio 2024: Fiorella Mannoia, Tiberio Timperi, Paolo Fox e Federico Ielapi

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi, domenica 19 maggio 2024, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la trentaduesima puntata della quinta edizione Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella trentaduesima puntata, gli ospiti sono Fiorella Mannoia, una delle artiste italiane più amate, che presto debutterà con il suo nuovo progetto live e Tiberio Timperi, giornalista e conduttore di tanti programmi di successo, è tutti i giorni su Rai2 alla guida de I Fatti Vostri.

In studio anche Paolo Fox, che svelerà l’oroscopo dell’estate e quello che le stelle riserveranno ai vari segni zodiacali nei prossimi mesi. Infine, Federico Ielapi, giovane attore di talento che, a soli 13 anni, ha già collaborato con nomi molti importanti, lavorando tanto al cinema e in tv, in serie come Don Matteo.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.