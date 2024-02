Da noi a ruota libera, ospiti puntata 4 febbraio 2024: Caterina Balivo, Massimo Ghini,Paolo Ruffini, il cast di Doc 3 e Gabriella Labate

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi, domenica 4 febbraio 2024, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la diciottesima puntata della quinta edizione Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella diciottesima puntata, ospiti saranno Caterina Balivo, una delle conduttrici più amate e seguite, tanto in tv quanto sui social, protagonista dei pomeriggi di Raiuno con il suo programma La volta buona; Massimo Ghini e Paolo Ruffini, in tournée a teatro con “Quasi Amici”, lo spettacolo – tratto dall’omonimo film francese – che racconta la nascita dell’amicizia tra due uomini molto diversi per carattere e per estrazione sociale.

Presenti anche Sara Lazzaro, Elisa Wong, Laura Cravedi ed Elisa Di Eusanio, protagoniste della terza stagione di Doc – Nelle tue mani, in onda il giovedì in prima serata su Raiuno, che sta confermando il suo grande successo settimana dopo settimana e Gabriella Labate, showgirl e attrice, è tornata in libreria con il romanzo “Nudi”, dedicato al marito Raf e ai suoi figli.

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.