Da noi… a ruota libera, ospiti 3 maggio 2020

Oggi, domenica 3 maggio 2020, alle 17:35 su Raiuno, va in onda la trentesima puntata di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella trentesima puntata, Francesca Fialdini ospiterà Gigi D’Alessio, Barbara Alberti e Giorgio Tirabassi. Inoltre, in collegamento ci saranno Enrico Bertolino da Milano e Francesco Paolantoni da Napoli, per parlare con ironia su come le loro città abbiano affrontato questo periodo di chiusura. Presente anche la giornalista Maria Concetta Mattei.

Saranno raccontate, inoltre, le storie del Dr. Pierdante Piccioni, colui che ha ispirato la fiction Doc-Nelle tue mani, l’imprenditrice Giannola Nonino, che ha sempre ritenuto fondamentale l’impegno delle donne nel lavoro e Denise e Giuseppe, coppia di futuri sposi che ha deciso di vivere il lockdown a distanaa.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.