Da noi a ruota libera, ospiti puntata 31 marzo 2024: Tullio Solenghi, Paolo Conticini e Giada Parra, Neri Marcorè e Carlo Costa

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi, domenica 31 marzo 2024, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la venticinquestima puntata della quinta edizione Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella venticinquesima puntata, Francesca Fialdini ospita Tullio Solenghi, attore, comico, regista teatrale, imitatore, doppiatore e conduttore tv, componente del celebre gruppo comico “Il Trio” insieme con Massimo Lopez e Anna Marchesini, attualmente a teatro con “I Maneggi per maritare una figlia”, reinterpretazione della commedia portata al successo da Gilberto Govi, di cui è interprete e regista.

Poi, Paolo Conticini, una carriera con tanti successi in tv, al cinema e a teatro, come attore di film, fiction e spettacoli, ma anche come conduttore e protagonista di numerosi show televisivi, si racconterà insieme alla moglie Giada Parra.

E ancora, Neri Marcoré, attore, conduttore, scrittore e sceneggiatore, debutta come regista con “Zamora”, il film che sarà nelle sale dal 4 aprile, tratto dal libro omonimo di Roberto Perrone, che racconta una storia ambientata nella Milano degli anni Sessanta.

E, infine, ci sarà Carlo Costa, un ragazzo che è tornato a vivere, dopo una forma molto debilitante di Covid, grazie a Thor, un cane lupo che lo ha spinto a reagire, aiutandolo nella riabilitazione, e con cui oggi scala le montagne.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.