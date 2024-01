Da noi a ruota libera, ospiti puntata 28 gennaio 2024: Nancy Brilli, i Gemelli di Guidonia e Martina Stella

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi, domenica 28 gennaio 2024, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la diciassettesima puntata della quinta edizione Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella diciassettesima puntata, in studio ci sono Nancy Brilli, uno dei volti più amati dello spettacolo italiano, attrice in tv, teatro e al cinema, vincitrice di un David di Donatello ed i Gemelli di Guidonia, il trio di fratelli protagonisti di numerosi programmi tv, alla guida – insieme a Ema Stokholma – di Happy Family, il programma di intrattenimento in onda tutti i pomeriggi su Raidue e Radio2.

Presente anche Martina Stella, tra i protagonisti de La Lunga Notte – la serie in onda dal 29 gennaio in prima serata su Raiuno – che racconta le tre settimane precedenti la notte tra il 24 e il 25 luglio 1943, in cui si svolse l’ultima riunione del Gran Consiglio e che segnò la fine del regime fascista. In chiusura, la storia di Ornella Maccioni e Cinthya Janeth Sajaverde Osorio, due sorelle di origini peruviane che, dopo l’adozione di Ornella, si sono ricongiunte.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.