Da noi a ruota libera, ospiti puntata 26 maggio 2024: Raf, Francesco Facchinetti, Pierpaolo Spollon, Angelo Mellone e Marco Baruffaldi

Oggi, domenica 26 maggio 2024, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la trentatreesima puntata della quinta edizione Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella trentatreesima puntata, gli ospiti sono Raf, impegnato con il tour di concerti che lo porterà, per tutta l’estate, in giro per l’Italia e in Svizzera e Francesco Facchinetti, uno dei nomi più popolari dello spettacolo italiano, conduttore, cantautore, dj, manager, imprenditore e procuratore sportivo, in queste settimane è nella giuria dello show di Raiuno L’Acchiappatalenti.

In studio anche Pierpaolo Spollon, protagonista di alcune delle fiction di maggior successo, tra cui Doc-Nelle tue mani, L’Allieva e Blanca, che ha scritto il romanzo “Tutto non benissimo”; Angelo Mellone, Direttore della Direzione Intrattenimento Day Time, giornalista, scrittore, autore di reportage, saggi e romanzi. E, infine, Marco Baruffaldi, un ragazzo di 28 anni, affetto da sindrome di Down, che combatte il bullismo a suon di musica e canzoni rap.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.