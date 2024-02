Da noi a ruota libera, ospiti puntata 25 febbraio 2024: Valeria Marini, Alba Parietti, Giacomo Giorgio, Francesco Panarella, Daniela Ferolla e Stefano Caccavari

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi, domenica 25 febbraio 2024, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la ventesima puntata della quinta edizione Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella ventesima puntata, arriveranno in studio Valeria Marini e Alba Parietti, le due dive e showgirl iconiche, che sabato scorso si sono esibite, in coppia, nella prima puntata di Tale e Quale Sanremo, nei panni di Jo Squillo e Sabrina Salerno sul brano “Siamo donne”.

Ospiti anche Giacomo Giorgio, giovane attore con già diverse ruoli all’attivo, tra cui quello di Ciro in Mare Fuori, che lo ha portato alla ribalta, e, da quest’anno, new entry nel cast della seguitissima Doc – Nelle tue mani; Francesco Panarella e Clotilde Esposito, anche loro protagonisti di Mare Fuori; Daniela Ferolla, in questa stagione alla guida di UnoMattina insieme a Massimiliano Ossini e, infine, Stefano Caccavari, un ragazzo calabrese che nella sua terra ha rimesso in piedi l’ultimo e unico mulino con macina a pietra, premiato Cavaliere della Repubblica.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.