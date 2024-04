Da noi a ruota libera, ospiti puntata 21 aprile 2024: Rita Pavone, Salvo Sottile, Gabriele Corsi, Natasha Stefanenko e Damiano Rizzi

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi, domenica 21 aprile 2024, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la ventottesima puntata della quinta edizione Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella ventottesima puntata, ospiti Rita Pavone, oltre 60 anni di carriera da protagonista assoluta della musica, nazionale e internazionale, ma anche del cinema, della tv e del teatro, che si racconterà, tra professione e vita privata e Salvo Sottile, giornalista e conduttore, che dal 15 aprile è tornato nella prima serata di Rai 3 con la seconda edizione di FarWest, il programma di inchieste e approfondimento giornalistico.

In studio anche Gabriele Corsi, conduttore televisivo e radiofonico, che anche quest’anno tornerà a condurre, con Mara Maionchi, l’edizione italiana dell’Eurovision Song Contest, con le semifinali del 7 e del 9 maggio, in onda in prima serata su Rai 2, e la serata finale dell’11 maggio in onda, sempre in prima serata, su Rai1.

E ancora, Natasha Stefanenko, attrice e presentatrice, che da anni sostiene la onlus Soleterre, una Fondazione la cui missione è tutelare l’applicazione del diritto alla salute e che in particolare oggi si occupa di malati oncologici nel periodo infantile. Con lei ci sarà anche il Presidente di Soleterre, Damiano Rizzi.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.