Da noi… a ruota libera, puntata 29 novembre 2020: Flavio Insinna, Massimo Cannoletta, Veronica Pivetti e Francesco Arca

Oggi, domenica 29 novembre 2020, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la dodicesima puntata della seconda edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella dodicesima puntata Francesca Fialdini intervisterà Flavio Insinna, insieme al super campione de L’Eredità Massimo Cannoletta, divulgatore culturale che per lavoro ha sempre girato il mondo prima dell’arrivo del Covid. Ci sarà anche l’attrice Veronica Pivetti per una divertente chiacchierata su temi d’attualità.

Presente anche Francesco Arca, protagonista della fiction Rai Vite in fuga, che parlerà della passione per il suo lavoro, ma soprattutto racconterà come sia cambiata la sua vita dopo essere diventato padre di due figli. Infine una bella storia di solidarietà che vede protagonista un uomo dell’Arma dei Carabinieri che ha deciso di fare un’importante donazione per aiutare chi in questo periodo non ha i mezzi economici per fare la spesa al supermercato.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.