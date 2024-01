Da noi a ruota libera, ospiti puntata 14 gennaio 2024: Sergio Friscia, Alessandro Siani, Gigliola Cinquetti, Marina Tagliaferri ed Enzo Novara

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi, domenica 14 gennaio 2024, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la quindicesima puntata della quinta edizione Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella quindicesima puntata, Francesca Fialdini ospita Sergio Friscia e Alessandro Siani, protagonisti del film, ora nelle sale, “Succede anche nelle migliori famiglie”, con la regia dello stesso Siani e Gigliola Cinquetti, una delle voci più amate della musica italiana, 60 anni di carriera, che ha raccontato la sua storia straordinaria nel romanzo autobiografico “A volte si sogna”.

In studio anche Marina Tagliaferri, attrice e doppiatrice, tra le protagoniste della soap opera di successo Un posto al sole, che ha scritto il libro “Un posto in scena”, in cui racconta la sua carriera e, nel 2024, festeggia il traguardo dei 50 anni. Presente anche il professor Enzo Novara, che lo scorso anno è andato in pensione, dopo 40 anni di insegnamento, salutato dagli applausi di tutta la sua scuola, mostrati da un video diventato virale.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.