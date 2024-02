Da noi a ruota libera, ospiti puntata 18 febbraio 2024: Gabriele Cirilli, Elena Sofia Ricci, Claudio Gioè e Sara Turetta

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi, domenica 18 febbraio 2024, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la diciannovesima puntata della quinta edizione Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella diciannovesima puntata, ospiti sono Gabriele Cirilli, comico e attore, protagonista al cinema, a teatro e in molti programmi tv, tra cui Tale e Quale Show e tutti i suoi spin-off; Elena Sofia Ricci, una delle attrici più amate da pubblico e critica, dal 22 febbraio al cinema nel primo film da regista di Margherita Buy, “Volare”.

in studio anche Claudio Gioè, nuovamente protagonista su Rai 1 con la terza stagione della serie di successo Màkari, in cui interpreta il giornalista e investigatore Saverio Lamanna. E, infine, Sara Turetta, fondatrice e presidente dell’associazione “Save the dogs and other animals”, che ha rivoluzionato la sua vita per dedicarsi ai diritti degli animali.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.