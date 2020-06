Da noi… a ruota libera, ospiti ultima puntata 14 giugno 2020

Oggi, domenica 14 giugno 2020, alle 17:35 su Raiuno, va in onda la trentacinquesima ed ultima puntata di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nell’ultima puntata, Francesca Fialdini intervisterà Cristina D’Avena, Costantino Della Gherardesca, Serena Bortone e Laura Torrisi. In studio, però, ci sarà anche Luciana Landolfi, la poetessa che, in piena pandemia, ha tappezzato Brescia con dei post-it su cui era scritto “Andrà tutto bene”, diventata una frase adottata anche dalle altre città d’Italia; e Luciana Delle Donne, che ha lasciato una carriera di successo per dedicarsi alle detenute del carcere di Lecce.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.