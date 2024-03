Cucine da incubo su Real Time: Gordon Ramsay al Bel Aire Diner di New York

Seguici su Whatsapp - Telegram

Cucine da incubo USA è la versione originale americana del programma con Antonino Cannavacciuolo. In questo caso invece il protagonista è il celebre chef britannico Gordon Ramsay. Quella che ci apprestiamo a seguire da venerdì 1 marzo è l’ottava stagione del format il cui titolo originale è Kitchen Nightmares (“incubi in cucina”). Nella prima puntata della stagione, in onda venerdì 1 marzo, chef Ramsay si è trovato alle prese con il ristorante Bel Aire Diner di New York. Ecco com’è andata.

Puntata 8/1: Bel Aire Diner di New York

Il Bel Aire Diner è un ristorante americano situato a New York City. Il ristorante è in attività da oltre 50 anni ed è un punto di riferimento per la comunità locale. Il locale tuttavia è in difficoltà finanziarie da quando è stato rilevato dai figli del fondatore; uno dei quali vorrebbe continuare, mentre l’altro dimostra poco interesse per l’attività. Di fatto, il ristorante è sporco, il servizio è scadente, il cibo è conservato male e risulta anche di scarsa qualità.

L’intervento di Ramsay

Ramsay interviene per aiutare il Bel Aire Diner e rimetterlo in carreggiata. Innanzitutto, pulisce il ristorante e rimoderna l’arredamento. Poi, insegna al proprietario e al suo staff come preparare cibo di qualità e come offrire un servizio eccellente.

Bel Aire Diner oggi

Grazie all’intervento di Ramsay, il Bel Aire Diner è rinato. Il ristorante è pulito e tuttora in attività. Il proprietario è soddisfatto e l’indice di preferenza (oltre 4 stelle su 5 su Google) dimostra che la via intrapresa è quella giusta.

