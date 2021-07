Tra i tanti documentari trasmessi da Real Time, questa sera sarà proposto anche Due sorelle, un solo corpo, in onda a partire dalle 21.20. Si tratta della storia di Carmen e Lupita: due sorelle siamesi di 19 anni che sono nate congiunte dal petto al bacino, dove le loro spine si incontrano.

Il documentario, della durata di 46 minuti, racconta la storia delle due sorelle messicane che, unite dalla nascita, mostreranno al pubblico la loro quotidianità tra scuola, ambizioni future, sfide e novità.

Due sorelle, un solo corpo in tv

L’appuntamento con Due sorelle, un solo corpo torna questa sera: il programma verrà infatti mandato in onda oggi mercoledì 21 luglio 2021 sempre su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, alle ore 21.20. Il programma è visibile anche in streaming accedendo a Discovery+, il servizio in abbonamento di Discover Italia.