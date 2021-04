Cortesie in famiglia su Real Time: puntate in streaming e casting

Cortesie in famiglia è lo spin-off di Cortesie per gli ospiti, uno dei programmi più amati di Real Time. Uno show tutto da seguire che, in ogni puntata, vedrà protagonista una famiglia: le due squadre di parenti dovranno organizzare un pranzo o una cena con l’obiettivo di presentare il proprio modo di vivere la tavola, riaffermando o reinterpretando le tradizioni e gli stili familiari. A fare da giudici saranno Enzo Miccio e Chiara Maci, a quali si alterneranno anche Barbara Foria, Michela Andreozzi e Ciro Priello dei The Jackal.

Cortesie in famiglia – Orari e canale

Cortesie in famiglia va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre), a partire dal 26 aprile. L’appuntamento è dal lunedì al venerdì nel preserale alle ore 20,20. Ogni puntata dura circa un’ora e termina alle 21,20.



Cortesie in famiglia – Puntate

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma in streaming su Discovery Plus, il portale ufficiale di Discovery Italia. Troverete tutte le puntate in streaming integrale al link sotto subito dopo la messa in onda.

Chi è Enzo Miccio

Enzo Miccio non ha sicuramente bisogno di presentazioni poiché il pubblico di Real Time è ormai abituato alla sua presenza. Infatti, il suo debutto televisivo, avvenuto nel 2005, è avvenuto proprio su Real Time alla guida del programma Wedding Planners, dedicato alla progettazione di matrimoni, e andato in onda per quasi un decennio.

Sulla stesso canale ha condotto svariati altri programmi, come Ma come ti vesti?!, Shopping Night, L’eleganza del maschio ed Enzo Missione Spose.

Chi è Chiara Maci

Chiara Maci è un’esperta di cucina che, dopo una breve esperienza nell’area Marketing di Sky, ha deciso di aprire un blog di cucina con la sorella diventando una delle food blogger più seguite d’Italia. Da qui, nasce la sua carriera televisiva prendendo parte alcuni programmi culinari, comprese alcune esperienza come conduttrice (es. L’Italia a Morsi su Food Network).

Cortesie in famiglia – Casting e come partecipare

Se volete partecipare al programma, il casting è aperto. La produzione è di Banijay Italia per Discovery Italia e tutte le informazioni per iscriversi si possono trovare qui. L’iscrizione è riservata ai maggiorenni ed è necessario fornire codice fiscale, e-mail, telefono e due foto: una personale e una del salotto di casa.